Мобильная ярмарка «Наша рыба» приедет в Видяево

Северяне смогут купить недорогие дары моря.
Фото: Антон ЗАБИРОВ
Мобильная ярмарка «Наша рыба» 3 июня остановится в ЗАТО Видяево. Торговать недорогой замороженной и копченой рыбой, консервами и морепродуктами будут вблизи дома №15 на улице Заречной.
- Ярмарка будет открыта с 11.00 до 17.00, - сообщает АНО «Мурманконгресс».
Напомним: в Мурманской области увеличили количество участков для лова горбуши в Белом море.
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