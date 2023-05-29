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НовостиОбщество29 мая 2023 12:23

Мобильная ярмарка «Наша рыба» приедет в Видяево

Фудтраки встанут на улице Заречной
Наталья ЛОБАНОВА
Наталья ЛОБАНОВА
Северяне смогут купить недорогие дары моря.

Северяне смогут купить недорогие дары моря.

Фото: Антон ЗАБИРОВ

Мобильная ярмарка «Наша рыба» 3 июня остановится в ЗАТО Видяево. Торговать недорогой замороженной и копченой рыбой, консервами и морепродуктами будут вблизи дома №15 на улице Заречной.

- Ярмарка будет открыта с 11.00 до 17.00, - сообщает АНО «Мурманконгресс».

Напомним: в Мурманской области увеличили количество участков для лова горбуши в Белом море.

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