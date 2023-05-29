В Мурманске припарковавшегося на «зебре» водителя Chevrolet ищет полиция

На нарушение обратили внимание в УГИБДД по Мурманской области. Фото: t.me/murmansk_chp

В Мурманске водитель Chevrolet не придумал ничего лучше, чем припарковаться прямо на пешеходном переходе. Фотографию с инцидентом выложили в Telegram-канале Мурманск ДТП ЧП (18+).

На нарушение обратили внимание в УГИБДД по Мурманской области.

- По данному факту сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку. Устанавливается личность водителя и рассматривается вопроса о привлечении его к административной ответственности, - сообщили в пресс-службе ведомства.

Напомним: ночью на трассе в Печенгском округе дотла сгорела Mаzda.

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