В Мурманске припарковавшегося на «зебре» водителя Chevrolet ищет полиция

На нарушение обратили внимание в УГИБДД по Мурманской области. Фото: t.me/murmansk_chp
В Мурманске водитель Chevrolet не придумал ничего лучше, чем припарковаться прямо на пешеходном переходе. Фотографию с инцидентом выложили в Telegram-канале Мурманск ДТП ЧП (18+).
На нарушение обратили внимание в УГИБДД по Мурманской области.
- По данному факту сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку. Устанавливается личность водителя и рассматривается вопроса о привлечении его к административной ответственности, - сообщили в пресс-службе ведомства.
Напомним: ночью на трассе в Печенгском округе дотла сгорела Mаzda.
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