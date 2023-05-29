Ночью на трассе в Печенгском округе дотла сгорела Mаzda

Причины случившегося устанавливаются.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Ночью 29 мая на 1499-м километре федеральной автодороги «Кола» загорелся автомобиль Mazda. На место происшествия выезжали спасатели, которые закончили тушить пожар в 03.51.
- Автомобиль полностью сгорел по всей площади в четыре квадратных метра, частично обгорела сухая трава вокруг, - сообщили в Управлении по ГОЧС и ПБ Мурманской области.
В ликвидации пожара участвовали шесть человек личного состава и одна единица техники. Причины случившегося устанавливаются.
Напомним: в Кандалакшском районе сгорела баня.
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