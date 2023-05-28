В Кандалакшском районе сгорела баня

Причины и ущерб от возгорания устанавливаются. Фото: vk.com/murman01

Вечером 27 мая в Кандалакшском районе горела одноэтажная баня. Пожар случился в десяти метрах от дачи в СНТ «Голубые озера» на 1145-м километре трассы «Р-21 Кола».

На месте происшествия работали спасатели.

- Обгорела крыша деревянной бани на всей площади 20 квадратных метров. В ликвидации пожара участвовали 6 человек личного состава и 2 единицы техники, - сообщили в Управлении по ГОЧС и ПБ Мурманской области.

Причины и ущерб от возгорания устанавливаются.

Напомним: в Мурманске 13 человек остались без жилья из-за смертельного пожара.

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