В Мурманске 13 человек остались без жилья из-за смертельного пожара

Пожар на улице Пригородной унес жизнь мужчины. Фото: МЧС по Мурманской области

В третьем часу дня 25 мая на улице Пригородной в Мурманске загорелся дом №45. Тушили его до позднего вечера. Огонь унес жизнь 43-летнего мужчины.

- На данный момент о необходимости в помещениях в пункте временного размещения заявило 13 жильцов дома. Помещения мурманчанам предоставлены по адресу проспект Героев-североморцев, 5/3, - сообщили в администрации Мурманска.

Напомним: в Мурманской области 21 мая вынесли приговор рабочему судоремонтного предприятия «Звездочка» по делу о пожаре на крейсере «Адмирал Кузнецов».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Мурманской области создали базу профессиональных актеров для съемок в фильмах. В ней уже 69 визиток (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru