Губернатор Андрей Чибис поздравил северян с юбилеем Мурманской области

Андрей Чибис поздравил северян с Днем образования Мурманской области. Фото: Правительство Мурманской области / Дмитрий Дубов

28 мая Мурманская область отмечает свой 85-летний юбилей. С Днем образования региона северян поздравил губернатор Андрей Чибис, записав видеообращение.

Губернатор отметил, что за 85 лет северная окраина стала мощным развитым регионом, а уникальная природа Кольского края никого не оставляет равнодушным,

- Мы все вместе раскрываем потенциал и богатство Мурманской области, которые служат на благо северян и всей станы. Бурное промышленное производство, масштабные проекты дают рабочие места, растят экономику, а значит и развивают всё Кольское Заполярье. Это общая победа и общий ежедневный вклад каждого. С праздником, дорогие друзья!, – сказал глава региона.

Напомним: на 85-летии Мурманской области выступит группа «Любэ».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Мурманской области создали базу профессиональных актеров для съемок в фильмах. В ней уже 69 визиток (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru