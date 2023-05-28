Губернатор Андрей Чибис поздравил северян с юбилеем Мурманской области

Андрей Чибис поздравил северян с Днем образования Мурманской области. Фото: Правительство Мурманской области / Дмитрий Дубов
28 мая Мурманская область отмечает свой 85-летний юбилей. С Днем образования региона северян поздравил губернатор Андрей Чибис, записав видеообращение.
Губернатор отметил, что за 85 лет северная окраина стала мощным развитым регионом, а уникальная природа Кольского края никого не оставляет равнодушным,
- Мы все вместе раскрываем потенциал и богатство Мурманской области, которые служат на благо северян и всей станы. Бурное промышленное производство, масштабные проекты дают рабочие места, растят экономику, а значит и развивают всё Кольское Заполярье. Это общая победа и общий ежедневный вклад каждого. С праздником, дорогие друзья!, – сказал глава региона.
Напомним: на 85-летии Мурманской области выступит группа «Любэ».
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