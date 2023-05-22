На 85-летии Мурманской области выступит группа «Любэ»

На юбилей области пригласили выступить группу «Любэ».
Фото: Алексей БУЛАТОВ
С 26 по 28 мая в Мурманской области будут отмечать 85-летие региона. На юбилей области пригласили выступить группу «Любэ» - концерт состоится на площади Пять Углов в заполярной столице.
Как сообщили на оперативном совещании министр культуры Мурманской области Ольга Обухова, выступление пройдет 28 мая.
Напомним: в центре Мурманска будет работать кинотеатр под открытым небом.
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