Жителей Мурманска предупреждают о сильном ветре

Регион находится под влиянием восточной периферии циклона.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
28 мая в Мурманске разбушевался сильный ветер, так что одеваться стоит потеплее. Как сообщают в мурманском гидрометцентре, в середине дня по области и заполярной столице юго-восточный, южный ветер усилится.
- Это связано с тем, что регион находится под влиянием восточной периферии циклона, смещающегося с Северной Атлантики в Норвежское море, - объяснили синоптики.
Порывистый ветер сохранится до конца суток.
Напомним: 28 мая на 85-летии Мурманской области выступит группа «Любэ». Выступление пройдет на площади Пять Углов.
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