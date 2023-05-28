Жителей Мурманска предупреждают о сильном ветре

Регион находится под влиянием восточной периферии циклона. Фото: Алексей БУЛАТОВ

28 мая в Мурманске разбушевался сильный ветер, так что одеваться стоит потеплее. Как сообщают в мурманском гидрометцентре, в середине дня по области и заполярной столице юго-восточный, южный ветер усилится.

- Это связано с тем, что регион находится под влиянием восточной периферии циклона, смещающегося с Северной Атлантики в Норвежское море, - объяснили синоптики.

Порывистый ветер сохранится до конца суток.

Напомним: 28 мая на 85-летии Мурманской области выступит группа «Любэ». Выступление пройдет на площади Пять Углов.

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