В Мурманской области за продажу детям энергетиков введут штрафы до 50 тысяч рублей

Энергетики и тонизирующие напитки продавать несовершеннолетним северянам нельзя. Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

В декабре 2021 года Мурманская областная Дума поддержала инициативу губернатора о запрете продажи тонизирующих и энергетических напитков северянам младше 18 лет.

Спустя больше года решается вопрос о поправках в закон Мурманской области «Об административных правонарушениях», в котором пропишут штрафы для предпринимателей, которые будут нарушать запрет.

- Предлагается накладывать административный штраф: для граждан – от трех до пяти тысяч рублей; для должностных лиц – от десяти до двадцати тысяч рублей; для юридических лиц – от тридцати до пятидесяти тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе облдумы по итогам заседания комитета по законодательству, государственному строительству и местному самоуправлению.

Напомним: с 2020 года в Мурманской области запретили продажу вейпов несовершеннолетним.

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