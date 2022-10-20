Психолог из Мурманска о том, почему опасны вейпы

Родителям стоит обратить внимание на то, чем увлекаются их дети, и помочь им отказаться от опасного занятия. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

С 2020 года в Мурманской области запрещена продажа вейпов несовершеннолетним. Однако до сих пор можно увидеть школьников с электронными сигаретами в руках. О вреде такого курения рассказала практикующий психолог из Мурманска, руководитель ОЦ «Ежедневная психология» Екатерина Вашакидзе.

- Приобретают вейпы несовершеннолетние зачастую вскладчину, попросив у родителей деньги на киношку с попкорном, а тратят их на электронные сигареты. Так они превращаются в вейперов и парят в любую возможную для этого минуту, раздражаются, столкнувшись с запретом пользоваться электронной сигаретой в общественных местах и на территориях образовательных учреждений. Вейперы убеждены, что не делают ничего дурного, ведь начинка их устройств не содержит табака, обладает приятным вкусом и ароматом. Существенный плюс для несовершеннолетних - родители не спалят из-за запаха никотина. Не буду доказывать вред для здоровья, но подчеркну, что зависимость от вейпа носит разрушительный характер. Потребность «парнуть» возникает чаще и чаще, а в один момент бросить вредную привычку крайне мало у кого получается, - рассказывает Екатерина Вашакидзе.

Родителям стоит обратить внимание на то, чем увлекаются их дети, и помочь им отказаться от опасного занятия.

- Задача родителей - профилактировать это пристрастие, а если уж оно возникло, то препятствовать потреблению и помогать преодолеть зависимость. Знайте, если вы не покупали электронную сигарету своему чаду в подарок, не выделяли денежные средства специально для этого, то купленное обманным путем устройство не является собственностью несовершеннолетнего. Следовательно, у родителей есть полное право такое устройство у ребенка изъять. Для сравнения - отбирать купленный чаду мобильный телефон запрещено законом, - пояснила Екатерина Вашакидзе.

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