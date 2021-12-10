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Общество10 декабря 2021 11:34

В Мурманской области покупать энергетики можно будет только после 18 лет

Это же правило распространят на тонизирующие напитки
Мария ПАШЕНКОВА
Мария ПАШЕНКОВА
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На заседании Мурманской областной Думы 10 декабря рассмотрели законопроект, который запрещает продажу тонизирующих и энергетических напитков северянам младше 18 лет.

На заседании Мурманской областной Думы 10 декабря рассмотрели законопроект, который запрещает продажу тонизирующих и энергетических напитков северянам младше 18 лет.

Фото: Олег РУКАВИЦЫН

На заседании Мурманской областной Думы 10 декабря рассмотрели законопроект, который запрещает продажу тонизирующих и энергетических напитков северянам младше 18 лет. Объем их потребления в регионе в последнее время вырос.

Как рассказали парламентарии, работа над этим вопросом шла порядка семи месяцев, была сложной и кропотливой. Его изучали с разных сторон: есть ли у облдумы полномочия запрещать энергетики и тоники на законодательном уровне, есть ли медицинские показания и не ударит ли это по малому и среднему бизнесу.

- То, что данные напитки проходят процедуру стандартизации, не делает их безопасными. В силу возраста дети и подростки не следующем рекомендациям о безопасности дозировки, совместимости с другими продуктами и лекарствами. Меж тем тонизирующие и энергетические напитки приводят к повышению артериального давления, раздражительности, депрессии, нарушению сна, повышение витамина В повышает сердечный ритм, - отметил депутат Владимир Мищенко.

Его коллега Константин Биджоев изучил и перевел более десятка заграничных исследований на данную тему. Более двух банок таких напитков употреблять в день нельзя, три вызывают привыкание. А как рассказали во время опроса некоторые родители, часто их дети выпивают более одной банки.

В большинстве регионов России закон о запрете продаже несовершеннолетним уже принят. В Мурманской области его также поддержали.

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