В Мурманске под колеса авто попал велосипедист

На месте происшествия работает скорая помощь. Фото: скрин видео t.me/murmansk_chp

В Мурманске на улице Героев Рыбачьего произошло ДТП с участием велосипедистки. Девушка попала под колеса Renault, двигаясь по проезжей части. Происшествие попало на видео.

На месте происшествия работает скорая помощь.

«КП»-Мурманск» обратилась за комментарием в пресс-службу УГИБДД региона.

Напомним: в Кольском районе водитель Volkswagen Polo столкнулся с грузовым тягачем.

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