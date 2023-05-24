В Кольском районе водитель Volkswagen Polo столкнулся с грузовым тягачем

В ДТП пострадал пассажир легкового автомобиля, был обслужен амбулаторно. Фото: vk.com/murman01

Вечером 23 мая на 1354-м километре автодороги Р-21 «Кола» произошло ДТП. Столкнулись Volkswagen Polo и грузовой тягач DAF.

- Около 21 часа водитель Volkswagen, двигаясь со стороны Мурманска в сторону Санкт-Петербурга, не учел безопасный боковой интервал и столкнулся с автомобилем DAF с полуприцепом, двигавшимся навстречу, - сообщили в пресс-службе УГИБДД по Мурманской области.

В ДТП пострадал пассажир легкового автомобиля, был обслужен амбулаторно.

Напомним: в Мурманске на Кольском проспекте водитель троллейбуса сбил пенсионера.

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