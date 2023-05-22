В Мурманске на Кольском проспекте водитель троллейбуса сбил пенсионера

Пострадавшего доставили в медучреждение. Фото: УГИБДД по МО

Утром 22 мая в Мурманске на Кольском проспекте в районе дома №161 под колеса троллейбуса попал пенсионер. Он переходил дорогу в неположенном месте.

- Водитель общественного транспорта при движении от улицы Первомайской в сторону улицы Копытова наехал на 76-летнего мужчину, который переходил проезжую часть вне пешеходного перехода, при его наличии в зоне видимости, - сообщили в пресс-службе УГИБДД по Мурманской области.

Пострадавшего доставили в медучреждение. Для оформления материала по факту ДТП и установления очевидцев происшествия на месте работают сотрудники ГИБДД.

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