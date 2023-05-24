В Мурманске на улице Павлова случился пожар в автосервисе

На месте происшествия работало одно пожарно-спасательное подразделение. Фото: vk.com/murman01

В Мурманске 23 мая случился пожар в одноэтажном здании автосервиса на улице Павлова, 7г.

- Сгорели инструменты и строительные конструкции на общей площади 20 квадратных метров. Закопчены стены и потолок автосервиса на площади 25 квадратных метров, - сообщили в Управлении по ГОЧС и ПБ Мурманской области.

На месте происшествия работало одно пожарно-спасательное подразделение - 13 спасателей, 3 единицы техники. Причина возгорания устанавливается.

Напомним: три лесных пожара случились в Мурманской области из-за неосторожности северян.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Мурманской области создали базу профессиональных актеров для съемок в фильмах. В ней уже 69 визиток (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru