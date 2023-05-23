Три лесных пожара случились в Мурманской области из-за неосторожности северян

В Мурманской области случились первые лесные пожары в 2023 году. Фото: Иван МАКЕЕВ

С 20 мая в Мурманской области установлен пожароопасный сезон, а это значит, что при посещении лесов действуют правила. Например, нельзя разводить открытый огонь, заезжать на транспорте, который производит искры и т.д.

Но не все северяне соблюдают эти предписания, что приводит к беде. Так, в Заполярье зарегистрированы первые лесные пожары.

Два произошли в Кандалакшском районе на общей площади 4,5 га.

— Предварительная причина лесных пожаров - неосторожные действия местного населения. В Кольском районе лесной пожар возник по причине перехода огня с земель иных категорий. Возгорание ликвидировали на площади 13,84 га, - сообщили в министерстве природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства Мурманской области.

Напомним: в 2022 году в Мурманской области выписали штрафов за лесные пожары на 203,5 тысячи рублей.

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