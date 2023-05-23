На дороге Кола-Зверосовхоз столкнулись Toyota и Renault

На месте работают сотрудники Госавтоинспекции. Фото: УГИБДД по МО

Днем 23 мая на автодороге Кола-Зверосовхоз произошло ДТП, в котором столкнулись Toyota и Renault.

- Водитель Toyota, который двигался со стороны аэропорта в сторону Колы, при повороте налево не убедился в безопасности маневра, из-за чего столкнулся с Renault, который ехал во встречном направлении со стороны автодороги Р-21 «Кола», - сообщили в пресс-службе УГИБДД по Мурманской области.

В аварии обошлось без пострадавших, транспорт получил механические повреждения. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции.

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