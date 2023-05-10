Миллион рублей компенсации и колония. В Апатитах водителю, насмерть сбившему медсестру, вынесли приговор

Суд признал автомобилиста виновным и назначил ему наказание в виде 7 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима Фото: Алексей БУЛАТОВ

Апатитский городской суд вынес приговор водителю спорткара, который в декабре 2021 года насмерть сбил 51-летнюю медсестру областной психиатрической больницы Оксану Титлу. Молодой человек обвиняется по пунктам «а, б» части 4 статьи 264 УК РФ.

Находясь за рулем, водитель автомобиля Smart Roadster Coupе был пьян. На огромной скорости он сбил женщину на пешеходном переходе, после чего с места ДТП скрылся. От тяжелых травм северянка скончалась в больнице.

- Суд признал автомобилиста виновным и назначил ему наказание в виде 7 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима с лишением водительских прав на 2 года 8 месяцев, - сообщили в пресс-службе суда.

Суд также взыскал в пользу родных апатитчанки компенсацию морального вреда в размере одного миллиона рублей и материальный ущерб, связанный с расходами на погребение, в сумме 85 384 рубля.

Приговор еще не вступил в законную силу.

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