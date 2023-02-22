Водителя спорткара из Апатитов, насмерть сбившего на пешеходном переходе медсестру, ждет суд

8 декабря 2021 года в Апатитах произошло страшное ДТП, которое унесло жизнь 51-летней медсестры областной психиатрической больницы Оксаны Титлы. Фото: Алексей БУЛАТОВ

На пешеходном переходе остались лишь ее очки и сумка... 8 декабря 2021 года в Апатитах произошло страшное ДТП, которое унесло жизнь 51-летней медсестры областной психиатрической больницы Оксаны Титлы. Водителя будут судить.

В тот роковой день пьяный водитель спорткара Smart Roadster Coupе, пытаясь скрыться от полиции и двигаясь на огромной скорости, наехал на женщину, которая переходила дорогу по пешеходному переходу, а затем врезался в Volkswagen Polo. Все случилось на улице Фестивальной. Как сообщили в пресс-службе регионального УГИБДД, спустя 10 дней северянка скончалась в больнице, так и не придя в сознание.

В пресс-службе прокуратуры Мурманской области «КП»-Мурманск» уточнили, что уголовное дело передано в суд для рассмотрения. Молодому человеку грозит до 12 лет лишения свободы.

Супруг погибшей женщины намерен добиться максимального наказания для виновника аварии.

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