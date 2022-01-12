"Никто даже не извинился": Муж погибшей в ДТП медсестры из Апатитов хочет добиться максимального наказания для виновника аварии

Виновник аварии скрывался с места другого ДТП. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

8 декабря в Апатитах произошло страшное ДТП, унесшее жизнь человека. 24-летний пьяный водитель спорткара Smart Roadster Coupе, пытаясь скрыться от полицейских, сбил женщину, которая переходила дорогу по "зебре" на улице Фестивальной. Затем он вылетел на встречную полосу, где лоб в лоб столкнулся с Volkswagen Polo.

Водитель Volkswagen попала в больницу, как и женщина-пешеход - медсестра областной психиатрической больницы 51-летняя Оксана Титла. К сожалению, травмы последней оказались несовместимыми с жизнью. Как сообщили в пресс-службе УГИБДД по Мурманской области, спустя 10 дней она скончалась в больнице, так и не придя в сознание.

Муж погибшей медсестры Григорий Титла рассказал "КП"-Мурманск", как произошла трагедия в тот роковой день.

- Мы с женой подъехали к магазину, она пошла что-то купить для рукоделия, а я остался ждать ее в машине. Через некоторое время услышал рев и удар, а когда вышел на улицу, даже сначала не понял, что произошло. Водитель, который сбил мою жену, пытался скрыться с места другого ДТП, скорость движения его автомобиля была сумасшедшая, - отметил он.

Сразу вызвали "скорую", однако спасти женщину, которая мгновенно впала в кому, не удалось. По словам мужчины, от страшного удара его супруга отлетела метров на десять. На пешеходном переходе остались лишь ее очки и сумка...

- Я остался без жены, с которой прожил в браке более 30 лет. Наша 11-летняя дочь лишилась матери, плачет теперь периодически, а мать моей супруги - инвалид I группы - осталась без должного ухода. До сих пор ни виновник аварии, ни его семья никаких извинений не принесли, - поделился мужчина.

Административное производство в отношении водителя правоохранительные органы закрыли, дело передано следователям. Известно, что в 2017 году молодого человека уже лишали водительских прав. Муж погибшей апатитчанки надеется, что виновник ДТП понесет максимально возможное по закону наказание.

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