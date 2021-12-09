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Происшествия9 декабря 2021 8:34

В Апатитах пьяный водитель спорткара вылетел на встречку и устроил страшное ДТП

Молодой человек столкнулся с Volkswagen Polo, обоих водителей увезли в медучреждения
Наталья ЛОБАНОВА
Наталья ЛОБАНОВА
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Освидетельствование на алкоголь показало, что водитель Smart был пьян. По факту аварии проводится проверка.

Освидетельствование на алкоголь показало, что водитель Smart был пьян. По факту аварии проводится проверка.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Вечером 8 декабря в Апатитах произошло серьезное ДТП, виновником которого стал 24-летний пьяный водитель спорткара.

- В 18.20 в районе дома №15 на улице Фестивальной водитель автомобиля Smart Roadster Coupe выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с Volkswagen Polo, за рулем которого была 38-летняя женщина. В ДТП пострадали оба водителя, их доставили в медучреждения, - сообщила "КП"-Мурманск" инспектор по особым поручениям УГИБДД по Мурманской области Ирина Петровская.

Освидетельствование на алкоголь показало, что водитель Smart был пьян. По факту аварии проводится проверка.

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