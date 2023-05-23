Из ТЦ «Мурманск Молл» эвакуировали посетителей

На данный «Мурманск Молл» функционирует в обычном режиме. Фото: скрин видео vk.com/murmallru

В областном центре из торгового центра «Мурманск Молл» 23 мая эвакуировали посетителей. Как сообщает Nord-News, людям пришлось побыть на улице, пока проводилась плановая противопожарная тренировка в ТЦ - там ликвидировали условный пожар.

На данный «Мурманск Молл» функционирует в обычном режиме.

Напомним: в Североморске нашли два снаряда времен Великой Отечественной войны.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Мурманской области создали базу профессиональных актеров для съемок в фильмах. В ней уже 69 визиток (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru