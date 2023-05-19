В Североморске нашли два снаряда времен Великой Отечественной войны

Находку сделали во дворе дома на улице Сафонова, 15. Фото: vk.com/murmansk.region
В Североморске обнаружили два снаряда времен Великой Отечественной войны. Находку сделали во дворе дома на улице Сафонова, 15, где находится городской музей.
- Сейчас там все оцеплено, находку уничтожат специалисты, - сообщили в группе «Регион 51» (18+).
Напомним: в феврале на стройплощадке в Междуречье нашли гранату времен Великой Отечественной войны.
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