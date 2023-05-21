В Ловозере сгорела хозпостройка, Wolkswagen Passat и вездеход

Причина случившегося и ущерб устанавливаются. Фото: vk.com/murman01

Утром 21 мая в Ловозере случился пожар на улице Школьной - там вспыхнула деревянная хозпостройка. На месте происшествия работали спасатели.

- В 8.00 пожар был полностью ликвидирован. Огонь полностью уничтожил хозпостройку по всей площади (54 квадратных метра). Сгорел находящийся рядом автомобиль Wolkswagen Passat и самодельный вездеход, - сообщили в Управлении по ГОЧС и ПБ Мурманской области.

Пожар тушили 5 человек личного состава и 2 единицы техники. Причина случившегося и ущерб устанавливаются.

Напомним: при пожаре в Росляково на улице Приморской погибла домашняя кошка.

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