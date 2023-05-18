При пожаре в Росляково на улице Приморской погибла домашняя кошка

Причина пожара устанавливается. Фото: vk.com/murman01

В мурманском микрорайоне Росляково около полудня 18 мая случился пожар на улице Приморской, 13. Там загорелась двухкомнатная квартира.

- В квартире сгорели вещи домашнего обихода и мебель на общей площади 10 квадратных метров. Погибло домашнее животное - кошка, - сообщили в Управлении по ГОЧС и ПБ Мурманской области.

На месте происшествия работали 9 спасателей и 3 единицы техники. Причина пожара устанавливается.

Напомним: в Мурманске на территории бывшей автоколонны произошел пожар из-за вспыхнувших покрышек.

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