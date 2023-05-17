В Мурманске на территории бывшей автоколонны произошел пожар из-за вспыхнувших покрышек

Причина пожара устанавливается. Фото: vk.com/murmansk_dtp

Вечером 16 мая в Мурманске на проспекте Кольском, 55 горели автопокрышки. Общая площадь пожара составила 40 квадратных метров.

- Пожар ликвидирован в 18.39 мин. На месте происшествия работало одно пожарно-спасательное подразделение - 9 человек личного состава, 2 единицы техники, - сообщили в МЧС по Мурманской области.

Причина пожара устанавливается.

Напомним: ночью в Мурманске на улице Буркова горело административное здание. Площадь пожара составила 100 квадратных метров.

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