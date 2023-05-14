Ночью в Мурманске на улице Буркова горело административное здание

Причина случившегося устанавливается. Фото: vk.com/mchs_murmansk

Минувшей ночью в Мурманске произошел серьезный пожар в административном здании на улице Буркова, 4. На месте происшествия работали спасатели.

- Выгорело помещение цокольного этажа на общей площади 100 квадратных метров, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Мурманской области.

Пожар потушили в 03.14. На месте происшествия работали два пожарно-спасательных подразделения - 18 человек личного состава, 5 единиц техники.

Причина случившегося устанавливается.

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