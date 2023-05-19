В ЗАТО Александровск установили 670 новых контейнеров для мусора

Всего за последние годы в Заполярье установили порядка 11 тысяч новых контейнеров. Фото: gov-murman.ru/

В ЗАТО Александровск обновили контейнерный парк для сбора мусора. Новые баки установили по поручению губернатора Андрея Чибиса.

- Для нужд жителей муниципалитета установлено 670 металлических контейнеров, - сообщили в минэнерго и ЖКХ Мурманской области.

Всего за последние годы в Заполярье установили порядка 11 тысяч новых контейнеров, в том числе пластиковые евроконтейнеры, а также контейнеры ECOBIN.

Напомним: в Мурманске пройдет сбор пластика, ветоши и втулок.

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