В ЗАТО Александровск установили 670 новых контейнеров для мусора

Всего за последние годы в Заполярье установили порядка 11 тысяч новых контейнеров. Фото: gov-murman.ru/
В ЗАТО Александровск обновили контейнерный парк для сбора мусора. Новые баки установили по поручению губернатора Андрея Чибиса.
- Для нужд жителей муниципалитета установлено 670 металлических контейнеров, - сообщили в минэнерго и ЖКХ Мурманской области.
Всего за последние годы в Заполярье установили порядка 11 тысяч новых контейнеров, в том числе пластиковые евроконтейнеры, а также контейнеры ECOBIN.
Напомним: в Мурманске пройдет сбор пластика, ветоши и втулок.
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