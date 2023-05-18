В Мурманске пройдет сбор пластика, ветоши и втулок

Вторсырье примут 20 и 21 мая с 12.00 до 17.00. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Мурманске объявили майский сбор пластика, ветоши и втулок. Вторсырье примут 20 и 21 мая с 12.00 до 17.00 волонтеры организации «Природа и Молодежь» (12+).

Принести можно бутылки, канистры, крышки для бутылок, флаконы из-под косметики и бытовой химии, пакеты и упаковочную пленку, алюминиевые банки, фольгу. Также для помощи приюта нужны чистые шерстяные одеяла и любые материалы из хлопчатобумажной ткани.

- Не принимается пластик с маркировкой 3 PVC (ПВХ), 6 PS (ПС), 7 Other (Другое), пластик без маркировки и предметы из смешанного пластика, например С/PAP, C/PP, C/PE, - сообщили в организации.

Пластик и алюминий должны быть чистыми, без бытовой химии, жира и остатков еды. Вторсырье принимают по адресу: улица Володарского 14А, домофон 63.

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