В школе №13 Мурманска открыли музей трагически погибшей Элины Гисмеевой

Элина Гисмеева была одной из самых ярких спортсменок в Мурманске. Фото: архив семьи Гисмеевых

В августе 2019 года трагически погибла чемпионка России по кикбоксингу Элина Гисмеева. Тогда мурманчанка уехала в Севастополь на сборы, в один из дней она утонула в море вместе с подругой и другой спортсменкой Фатимой Жагуповой.

Главная и официальная версия на данный момент – девушки купались в море, которое в тот день очень штормило, и не справились со стихией.

Спустя четыре года после трагедии в школе №13 Мурманска открыли музей памяти Элины Гисмеевой.

Музей в память об Элине Гисмеевой открыли в школе №13. Фото: Алмаз Гисмеев

- Спасибо всем неравнодушным людям, которые принимали участие в открытии музея памяти моей дочери. Элина, ты всегда со мной, навсегда в моем сердце, - поблагодарил в соцсетях отец девушки, экс-депутат Совета депутатов Мурманска Алмаз Гисмеев.

Напомним: гибель спортсменки из Мурманска разбирали в передаче «Битва экстрасенсов».

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