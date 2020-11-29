Экстрасенсы о гибели спортсменки из Мурманска Элины Гисмеевой: «Был удар. И это была не волна»

Тело Элины и ее подруги нашли в море.

Прошлым летом гибель 27-летней Элины Гисмеевой потрясла всю Мурманскую область. Молодую, красивую, сильную девушку знали многие: она прославила регион своими спортивными победами - Элина входила в сборную России по кикбоксингу, тренировала детишек. Ее жизнь оборвалась резко.

В августе прошлого года мурманчанка уехала в Севастополь на сборы. 5 числа ее мама Татьяна ждала дочь домой. Но вместо этого рано утром ей позвонил бывший муж Алмаз Гисмеев (тоже прославленный спортсмен, на тот момент депутат Совета депутатов Мурманска) и сказал, что Элина пропала.

- Я не знала, что мне делать. Поехала в церковь и спросила: «А за чудо мне куда свечку поставить?», - вспоминает страшное для нее время Татьяна Гисмеева.

Чуда не случилось: тело Элины и ее подруги Фатимы Жагуповой нашли в море. Главная и официальная версия на данный момент – девушки купались в море, которое в тот день очень штормило, и не справились со стихией. Или же их могло смыть в море пятибалльной волной с берега.

Девушки купались в море, которое в тот день очень штормило. Фото: "ТНТ"

Но у мам девушек много вопросов. Например, почему девушки якобы решили искупаться в районе яхт-клуба, где никто не купается, так как в море много масла и бензина. Также на лицах погибших спортсменов нашли одинаковые гематомы в области глаз и носа, словно кто-то с одного удара отправил девушек в нокаут.

- Расследование уголовного дела длится второй год, его кидают от следователя к следователю, нет ясности. Показания свидетелей разнятся, члены сборной не опрошены. Мама Фатимы обращалась к ним, они сказали, что не хотят вылететь из сборной: «Мы ничего не будем говорить», - говорит Татьяна Гисмеева.

Расследование уголовного дела длится второй год. Фото: "ТНТ"

Экстрасенсам не стали рассказывать историю Элины, просто показали детскую фотографию и молочные зубы. По снимку не было понятно, мальчик это или девочка. Это стало первым испытанием для участников. Некоторые увидели, что погиб мальчик, хотя большинство все же поняли, что это девушка.

- Любимая и долгожданная дочь, крепенькая родилась. Общительная, друзей много, - описывала Элину Марьяна Романова, а потом стала говорить про ее смерть. - Захлебывается, перед смертью лицо видит женское. Двое умерли, быстро, страшно. Я не чувствую преступление, я бы на вашем месте не искала.

С Марьяной были согласны и другие экстрасенсы. Хотя некоторые все-таки пытались говорить о преступлении, но дальше общих слов не пошло.

- Я слышу удар, мощный и резкий. Я его четко вижу, он ее вырубает. Мне кажется, это не удар волны. Не может вода так ударить, - рассуждал Максим Рапопорт.

Но ни он, ни другие не смогли сказать, кто и за что якобы убил Элину и Фатиму. Версию Ирины Игнатенко, что их толкнули в воду незнакомые мужчины, с которым спортсменки не захотели знакомиться мама Элины отмела сразу: чемпионки России по кикбоксингу себя бы в обиду не дали.

Словами экстрасенсов Татьяна Гисмеева осталась недовольна, пока к ней не вышел Олег Шепс.

- Она как в городе мертвых. Дорогу вижу, а за ней кресты, могилы без оградок все почему-то, - начал экстрасенс.

Знакомая семьи Татьяна Фуфина, которая была на испытании, удивилась, как точно мужчина описывает некрополь – новое кладбище между Мурманском и Мурмашами.

- Вижу могилу, вижу вас в ней. Вы что фотографию свою зарыли? С ней что-то еще… Деньги, - продолжил Шепс.

- Мне хотелось уйти к ней, - подтвердила Татьяна Гисмеева.

Словами экстрасенсов Татьяна Гисмеева осталась недовольна, пока к ней не вышел Олег Шепс. Фото: "ТНТ"

Оказалось, что после смерти единственной и любимой дочери женщина потеряла смысл жизни и дважды пыталась уйти из жизни, но не смогла. Олег Шепс сообщил, что связался с Элиной при помощи ритуалов, и та ругает мать за этой, говорит, что ей надо продолжать жить. Ничего криминального в смерти Элины и Фатимы экстрасенс не увидел.

- Девушка [Элина] как на краю состоит, соскальзывает и падает. Вторая сидит, пишет сообщение на телефоне, адреналин… резко подрывается, за ней бежит и исчезает, - рассказал Олег Шепс.

Эта версия отчасти устроила Татьяну Гисмееву.

«Комсомольская правда»-Мурманск» предупреждает. Родные погибших или пропавших людей часто обращаются к экстрасенсам, но стоит понимать, что с такими людьми надо быть осторожными. Напомним: на днях стало известно, что из «Битвы экстрасенсов» со скандалом уволили Сергея Сафронова, которого обвинили в том, что он сливал информацию об испытаниях участникам. А в прошлом году вышел разоблачающий передачу фильм.

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