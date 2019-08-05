2019-08-05T12:42:08+03:00
Происшествия

В Севастополе утонула вице-чемпионка мира по кикбоксингу, дочь депутата горсовета Мурманска

Элине Гисмеевой было 27 лет
Мария ПАШЕНКОВА
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Элине Гисмеевой было 27 лет.Элине Гисмеевой было 27 лет.
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4 августа плохая новость пришла из Крыма. Как рассказал начальник управления обеспечения мероприятий гражданской защиты Александр Веселков, на территории яхт-клуба в бухте Омега утонули две девушки: жительница Москвы 1986 года рождения, и жительница Мурманска 1992 года рождения.

Одна девушка была чемпионкой мира, а вторая - вице-чемпионка. По предварительной информации, одна спортсменка прыгнула в воду и не вынырнула, а вторая бросилась ее спасать. При этом ранее отдыхающих предупредили о штормовой погоде.

Как стало известно "КП", погибшая мурманчанка - 27-летняя Элина Гисмеева, дочь депутата горсовета Мурманска Алмаза Гисмеева. Он является девятикратным чемпионом мира по кикбоксингу и десятикратным чемпион России.

- Элина - член сборной команды России и член сборной команды Мурманской области по кикбоксингу. Готовилась к чемпионату Европы, который должен был пройти в сентябре. 6 и 7 августа она должна была пройти углубленное медицинское обследование в Москве, а с 22 по 25 июля находилась на сборах, на самоподготовке в Крыму, - рассказала "КП" председатель комитета по физической культуре и спорту Мурманской области Светлана Наумова.

Отец Элины Алмаз Гисмеев сегодня вылетает в Севастополь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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