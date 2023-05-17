Вода в реке Кола превысила максимальный уровень

В реке кола повышен уровень воды.
Фото: Олег ФИЛОНОК
Несмотря на то, что Мурманске погода стоит уже совсем как летом, даже были установлены два температурных рекорда, в области продолжается таяние снегов и половодье на водоемах. Некоторые из них еще скованы льдом.
В связи с этим вода в реке Кола превысила ожидаемый максимальный уровень. Как сообщили в Мурманском УГМС, исходя из прогноза погоды, в ближайшие дни вероятно сохранение повышенного уровня. Максимальный прогноз — 290-320 сантиметров воды выше нулевой отметки гидрологического поста.
- Есть вероятность подтопления дачных участков и других жилых и нежилых зданий в Кольском районе, - сообщили в администрации Кольского района.
Напомним, что после аномальной жары в Мурманске снова ожидается непогода, подробнее читайте здесь.
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