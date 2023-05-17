В Мурманской области после рекордной жары ожидается мокрый снег

Вслед за жарой придет мокрый снег. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В середине мая в Мурманской области установилась не характерная для этого месяца жара. Так, в Мурманске обновились сразу два температурных рекорда.

Но вслед за теплом придет холод. Как обещают синоптики, 18 мая в разных населенных пунктах пройдет дождь, где-то – с мокрым снегом. Температура понизится. Но после погода выровняется, и к выходным снова вернется тепло.

Напомним: в Мурманской области отключают отопление.

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