В Мурманской области после рекордной жары ожидается мокрый снег

Вслед за жарой придет мокрый снег.
Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
В середине мая в Мурманской области установилась не характерная для этого месяца жара. Так, в Мурманске обновились сразу два температурных рекорда.
Но вслед за теплом придет холод. Как обещают синоптики, 18 мая в разных населенных пунктах пройдет дождь, где-то – с мокрым снегом. Температура понизится. Но после погода выровняется, и к выходным снова вернется тепло.
Напомним: в Мурманской области отключают отопление.
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