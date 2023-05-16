Сотрудница коммерческой фирмы из Мурманска получала взятки от машинистов локомотивов

Ленинский районный суд Мурманска взыскал денежные средства в размере полученных взяток. Фото: Анастасия Осипова

В Мурманске с сотрудницы коммерческой организации взыскали в доход государства незаконно полученные взятками 12,5 тысячи рублей.

- В 2022 году представитель фирмы получила взятки от машинистов локомотивов банковскими переводами и наличными через посредников. За незаконное вознаграждение она не регистрировала допускаемые машинистами нарушения, - сообщили в Мурманской транспортной прокуратуре.

Напомним: бывший главный инженер Росгранстроя в Мурманской области заплатит два миллиона за получение взятки.

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