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НовостиПроисшествия16 мая 2023 13:39

Сотрудница коммерческой фирмы из Мурманска получала взятки от машинистов локомотивов

За незаконное вознаграждение женщина закрывала глаза на нарушения
Елизавета ЛЕБЕДЕВА
Ленинский районный суд Мурманска взыскал денежные средства в размере полученных взяток.

Ленинский районный суд Мурманска взыскал денежные средства в размере полученных взяток.

Фото: Анастасия Осипова

В Мурманске с сотрудницы коммерческой организации взыскали в доход государства незаконно полученные взятками 12,5 тысячи рублей.

- В 2022 году представитель фирмы получила взятки от машинистов локомотивов банковскими переводами и наличными через посредников. За незаконное вознаграждение она не регистрировала допускаемые машинистами нарушения, - сообщили в Мурманской транспортной прокуратуре.

Напомним: бывший главный инженер Росгранстроя в Мурманской области заплатит два миллиона за получение взятки.

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