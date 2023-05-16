Бывший главный инженер Росгранстроя в Мурманской области заплатит два миллиона за получение взятки

Всего бывший главный инженер получил 450 тысяч рублей в виде взятки. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Мурманской области вынесли приговор 39-летнему бывшему главному инженеру - начальнику обособленного отделения на автомобильном пункте пропуска Салла Мурманского филиала ФГКУ Росгранстрой. Как сообщили в СУ Следственного комитета региона, его обвиняли в получении взятки.

- С апреля по июнь 2020 года осужденный получил от представителя коммерческой организации более 450000 рублей. Взамен он организовал незаконное подписание актов выполненных услуг, путевых листов и актов детализации поездок, а также не составление необходимых документов, подтверждающих невыполнение обществом с ограниченной ответственностью надлежащих транспортных услуг, предусмотренных государственным контрактом, - сообщил старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области (по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ) Евгений Ребров.

При этом фактически юридическое лицо услуги по госконтракту в полном объеме не исполняло.

Как уточнили в прокуратуре Мурманской области, сумму бывший главный инженер получил не всю сразу, в каждый месяц примерно по 30 тысяч рублей. Действия руководителя обнаружили сотрудники УФСБ России по Мурманской области. Пока шло расследование уголовного дела, на счет обвиняемого наложили арест.

Суд признал северянина виновным и приговорил его к штрафу в размере двух миллионов рублей, также два год он не сможет занимать определенные должности.

Также суд идет в отношении второго участника процессе - передавшего взятку.

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