На дорогах Мурманска идет ямочный ремонт

В Мурманской области планируется провести ямочный ремонт на более 53 тысячах квадратных метрах дорог. Фото: администрация Мурманска

На дорогах Мурманска с 11 мая идет ямочный ремонт. Устраняются локальные дефекты покрытия с применением горячей асфальтобетонной смеси, ведутся подготовительные работы.

- Всего в 2023 году в Мурманской области планируется провести ямочный ремонт на более 53 тысячах квадратных метрах дорог, - сообщили в администрации города.

Также по мере необходимости Управление дорожного хозяйства и подрядчики устраняют дефекты дорожного полотна фрезерованным асфальтобетонным материалом с применением рециклера.

Напомним: в Мурманске начался ремонт на шести участках дорог.

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