В Мурманске начался ремонт на шести участках дорог

Всего в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» планируется обновить 18 участков автодорог. Фото: t.me/morar_51

С наступлением теплой погоды в Мурманске начался ремонт дорог. Так, сейчас работа кипит на шести участках - на улице Карла Маркса, улице Планерной, улице Шевченко, улицах Советской и Молодежной в Росляково.

Также ремонтируется проезд от дома №88 на улице Александра Невского до улицы Кирпичной.

- Сезон у нас короткий, до конца сентября необходимо все успеть, - отметил глава Мурманска Игорь Морарь.

Всего в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» планируется обновить 18 участков автодорог общей протяженностью 14,3 километра.

Напомним: 11 и 12 мая перекроют автоподъезд к Североморску.

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