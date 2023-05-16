В Мурманске в дни рекордного потепления завершают отопительный сезон

Отопление в Мурманске отключат в ночь с 16 на 17 мая. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Мурманской области стоит жара, не характерная для середины мая. Так, сразу три населенных пункта региона вошли в список мест с экстремальной погодой, а в Мурманске обновился температурный рекорд 60-летней давности.

Многие мурманчане жалуются на духоту и жару в квартирах. Но терпеть это осталось недолго.

- С учетом погодных условий и благоприятным прогнозом по среднесуточной температуре воздуха, принял решение о завершении отопительного периода в Мурманске. В ночь с 16 на 17 мая с 00.00 будет отключено отопление в жилом фонде, а также в зданиях общественного назначения, - сообщил глава администрации Мурманска Юрий Сердечкин.

Также отопление отключают в Умбе и Ковдорском округе.

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