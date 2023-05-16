В Умбе завершился отопительный сезон

Постановление об отключении отопления на летнее время подписал глава администрации Терского района. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Следом за Ковдорским округом отопительный сезон завершился в Умбе. Постановление об отключении отопления на летнее время подписал глава администрации Терского района.

- ООО «Тепло людям. Умба» рекомендовало завершить отопительный период в жилых домах и для прочих потребителей тепловой энергии с 15 мая. Руководителям муниципальных учреждений также рекомендовано отключить системы отопления зданий с той же даты, - сообщили в администрации Терского района.

Воздух в Умбе держится на отметке более +8 градусов в течение пяти дней, поэтому и решили завершить отопительный период.

Напомним: в Мурманске обновился 60-летний рекорд по теплу.

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