15 мая в Ковдорском округе завершат отопительный сезон

Отопление отключают, если в течение пяти дней среднесуточная температура воздуха составляет +8 градусов. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ковдорском округе завершается отопительный сезон. Батареи остынут в домах местных жителей с 8.00 15 мая. Также с этой даты на три дня отключат горячую воду.

- При необходимости подключение отопления в социально-значимых учреждениях округа будет осуществляться по заявкам руководителей, - сообщили в администрации Ковдора.

В мэрии отметили, что отопление отключают, если в течение пяти дней среднесуточная температура воздуха составляет +8 градусов.

Напомним: стал известен график отключения горячей воды в Мурманске летом 2023 года.

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