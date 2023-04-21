Теплоснабжающие компании «Мурманская ТЭЦ» и «Мурманэнергосбыт» («МЭС») опубликовали график отключения горячей воды в Мурманске на 2023 год. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Теплоснабжающие компании «Мурманская ТЭЦ» и «Мурманэнергосбыт» («МЭС») опубликовали график отключения горячей воды в Мурманске на 2023 год.

Так, Восточная котельная «Мурманской ТЭЦ» будет остановлена на ремонт с 16 по 18 мая, на опрессовки с 10 июня по 19 июня и с 8 по 14 августа, испытания на максимальную температуру состоятся с 16 по 18 мая.

На «Мурманской ТЭЦ» ремонт продлится с 25 июля по 7 августа, опрессовки – с 6 по 13 июня, с 18 по 20 июля и с 15 по 21 августа.

«Южная котельная» будет на ремонте с 11 по 24 июля, опрессовки пройдут с 20 по 26 июня и с 22 по 28 августа.

Также график отключений представили в «Мурманэнергосбыте».

На котельной «Северная» ремонт будет идти с 4 по 17 июля, опрессовки - с 19 по 22 июня и с 24 по 27 июля.

Опрессовки на ЦТП-171, 175 запланированы на 26–29 июня, на ЦТП-202, 203, 62, 69 кв. – с 5 по 8 июня, на ЦТП Северной промзоны – на 1–2 июня, 20–21 июля.

Котельная «Роста» остановится на ремонт с 19 июля по 1 августа, на опрессовки – 13–16 июня, 7–10 августа.

Котельная Абрам-Мыса встанет на плановый ремонт с 12 по 25 июля, испытания теплосети на теплопотери пройдут с 3 по 5 июля, а опрессовки - 13–15 июня и 1–3 августа. Котельная на улице Фестивальной будет на ремонте 2–15 августа, а опрессовки запланированы на 13–16 июня и 8–11 августа.

Опрессовки ЦТП – кв.2 «Новое плато» и ЦТП – кв.2а «Больничный городок» запланированы на 13–19 июня и 8–14 августа, ЦТП на улице Шевченко, ЦТП на улице Бондарной, ЦТП на улице Прибрежной – на 13–16 июня и 8–11 августа.

Котельная ТЦ «Росляково-1» будет на ремонте 10–24 июля, на опрессовках с 5 по 7 июня, 7-9 и 21-24 августа. Котельная ТЦ «Росляково южное» будет на ремонте с 21 июня по 4 июля. Опрессовки и другие работы пройдут 8–9 июня, 9–10 и 17-18 августа.

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