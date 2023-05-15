В Лапландском заповеднике сняли на видео две недели из жизни оленей

Благодаря съемке можно следить за поведением и повадками животных. Фото: скрин видео vk.com/laplandzap

Фотоловушка Лапландского природного заповедника в течение двух недель снимала на видео жизнь большого стада оленей. Благодаря съемке можно следить за поведением и повадками животных.

Не исключено, что в будущем этот материал пригодится ученым и иным экспертам.

Напомним: в Мурманской области проснулись гадюки. А по дороге на Териберку заметили медведя, который гулял в 15 метрах от машины.

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