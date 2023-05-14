В Мурманской области проснулись гадюки

Если встретили гадюку, стоит обойти ее стороной. Фото: vk.com/clubzapovedkand/ Иван Шуваев

В Мурманской области просыпаются гадюки - это единственный вид змей, обитающий в Заполярье. Так, рептилию, которая вылезла погреться на солнышке, встретили в Кандалакшском районе.

- Змеи уже покидают свои зимние убежища! Стоит ли бояться укуса обыкновенной гадюки? В Мурманской области и в Карелии факты гибели людей от таких укусов не зарегистрированы. В прохладном климате яд у этой змеи вырабатывается в малом количестве, - рассказали в Кандалакшском природном заповеднике.

Если встретили гадюку, стоит просто обойти ее стороной и не тревожить. Но если все же укусила - нужно ехать в ближайший медпункт, где окажут помощь.

Напомним, что гадюка занесена в региональную Красную книгу.

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