В Мурманской области проснулись гадюки

Если встретили гадюку, стоит обойти ее стороной. Фото: vk.com/clubzapovedkand/ Иван Шуваев
В Мурманской области просыпаются гадюки - это единственный вид змей, обитающий в Заполярье. Так, рептилию, которая вылезла погреться на солнышке, встретили в Кандалакшском районе.
- Змеи уже покидают свои зимние убежища! Стоит ли бояться укуса обыкновенной гадюки? В Мурманской области и в Карелии факты гибели людей от таких укусов не зарегистрированы. В прохладном климате яд у этой змеи вырабатывается в малом количестве, - рассказали в Кандалакшском природном заповеднике.
Если встретили гадюку, стоит просто обойти ее стороной и не тревожить. Но если все же укусила - нужно ехать в ближайший медпункт, где окажут помощь.
Напомним, что гадюка занесена в региональную Красную книгу.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Мурманской области создали базу профессиональных актеров для съемок в фильмах. В ней уже 69 визиток (Подробности)
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31
Почта kpmurmansk@phkp.ru