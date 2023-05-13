Три жителя Мурманской области получили государственные награды от Президента России

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис поблагодарил северян за честный труд, ответственное отношение к работе и преданность своему делу.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Государственных наград от Президента России удостоились три жителя Мурманской области. Соответствующий указ подписал Владимир Путин.
Так, за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени наградили сотрудников Кировского филиала АО «Апатит» — электрослесаря дежурного и по ремонту оборудования Владимира Богданова, а также главного специалиста аналитического центра Юрия Плешакова.
А звание «Заслуженный врач Российской Федерации» за заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу присвоено заведующей отделением Мурманской областной детской клинической больницы Ольге Казак.
Губернатор Мурманской области Андрей Чибис поблагодарил северян за честный труд, ответственное отношение к работе и преданность своему делу.
- Вы вносите неоценимый вклад в развитие и процветание Мурманской области. Ваши знания, навыки, опыт — незаменимы. Уверен, что вы подаете пример своим коллегам, вдохновляете на новые трудовые свершения, — прокомментировал глава региона.
Напомним: созданные в Мурманской области пространства «СОПКИ.СПОРТ» признали лучшим спортивным проектом.
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