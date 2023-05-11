Созданные в Мурманской области пространства «СОПКИ.СПОРТ» признали лучшим спортивным проектом

В 2022 году в регионе появились семь уникальных залов «СОПКИ.СПОРТ», которые могут бесплатно посещать северяне до 35 лет. Фото: правительство Мурманской области

В Москве состоялся ежегодный отраслевой форум Sport B2B, в рамках которого наградили победителей Всероссийской премии Sports Facilities-2023. Мурманская область стала единственным регионом, удостоенным премии за вклад в развитие инфраструктуры и популяризации спорта. Так, «СОПКИ.СПОРТ» признали лучшим спортивным проектом 2022 года.

- Лауреатом Всероссийской премии Sports Facilities-2023 также стала заместитель губернатора Мурманской области Елена Дягилева. Она получила награду за вклад в развитие спорта в регионе, - сообщили в правительстве Мурманской области.

В 2022 году в регионе появились семь уникальных залов «СОПКИ.СПОРТ», которые могут бесплатно посещать северяне до 35 лет. В них уже побывало более 15 тысяч человек за этот год. До конца 2023-го также откроются еще восемь спорт-пространств.

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