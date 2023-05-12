На «Полянке полярника» в Мурманске устранят выявленные недочеты

"Полянку полярника" открыли зимой 2022 года. Фото: правительство Мурманской области

В декабре 2022 года в Мурманске стало на одно место для отдыха и прогулок больше - в Долине Уюта открылась «Полянка полярника». Но после зимы выяснилось, что у игрового комплекса есть недочеты. Так, некоторые элементы пострадали от вандалов, а что-то оказалось плохой работой подрядчика. Весной, как только позволит погода, площадку будут приводить в порядок по гарантии.

- Будет досыпан грунт на площадке, заменено испорченное оборудование и его элементы, проведены все необходимые работы, чтобы обеспечить безопасную эксплуатацию комплекса. Что касается неровности плиточного покрытия на аллее, эти работы не приняты заказчиком – Центром городского развития Мурманской области. Соответственно, оплата подрядной организации в рамках договора будет осуществлена только после приведения плитки в надлежащее состояние, - сообщили в министерстве градостроительства и благоустройства Мурманской области.

Напомним: в Мурманской области вандалы уничтожают новые мусорные баки. Только в Мурманске за последний месяц сгорели дотла 20 контейнеров, сообщает региональное министерство энергетики и ЖКХ.

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