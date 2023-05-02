За месяц вандалы сожгли 20 мусорных контейнеров в Мурманске

Сотрудники минэнерго региона просят северян бережно относиться к общему имуществу. Фото: vk.com/minenergo51

В Мурманской области вандалы уничтожают новые мусорные баки. Только в Мурманске за последний месяц сгорели дотла 20 контейнеров, сообщает региональное министерство энергетики и ЖКХ. Также хулиганы ломают стенки и крышки баков, выкручивают колеса, скидывают емкости в овраги.

Сотрудники ведомства просят северян бережно относиться к общему имуществу, а о фактах вандализма сразу сообщать в правоохранительные органы.

Напомним: организация, на территории которой находится разрушенный памятник героям-подводникам в Лиинахамари, судится с властями.

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