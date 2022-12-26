В Долине Уюта Мурманска появилось новое место отдыха «Полянка полярника»

Главными фигурами площадки стали белый мишка, обнимающий горку, и арктическая станция. Фото: Правительство Мурманской области

В Мурманске стало на одно место для отдыха и прогулок больше. Так, в Долине Уюта открылась «Полянка полярника».

- Это большой детский игровой комплекс с арт-объектами. Получилось очень современно, в духе Севера, - отметил на оперативном совещании в правительстве региона губернатор Андрей Чибис.

Главными фигурами площадки стали белый мишка, обнимающий горку, и арктическая станция.

Напомним: концепт площадки выбирали сами северяне.

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