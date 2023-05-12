В Мурманскую область приехал летчик-космонавт Роман Романенко

Роман Юрьевич расскажет о профессии космонавта, поделится историями полетов. Фото: gov-murman.ru

В Мурманской области гостит летчик-космонавт, Герой России Роман Романенко. 12 мая в 13.15 он примет участие в «Арктическом диалоге» с молодыми северянами.

- Роман Юрьевич расскажет о профессии космонавта, поделится историями полетов, после чего юные участники смогут задать ему вопросы, - сообщает комитет молодежной политики Мурманской области.

Онлайн-трансляцию встречи можно посмотреть на официальной странице Мурманского отделения «Движения первых» во «ВКонтакте».

Напомним: в Мурманске пройдет фестиваль клубов авторской песни «Возьми гитару».

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